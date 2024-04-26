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Оккупанты сбросили дрон на автомобиль: пострадали волонтеры, которые привезли гумпомощь

26 апреля 2024, 17:00

Оккупанты сбросили дрон на автомобиль: пострадали волонтеры, которые привезли гумпомощь

Российские войска сегодня днем, 26 апреля, атаковали Харьковщину с помощью дрона, который был сброшен на автомобиль. Пострадали волонтеры, которые выдавали жителям гумпомощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена», — отметил он.

По словам Синегубова, за медицинской помощью обратился их 18-летний сын.

Кроме того, обстрел был произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что семь жителей Балаклеи Харьковской области пострадали вследствие удара российских оккупантов по городу

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