Оккупанты сбросили дрон на автомобиль: пострадали волонтеры, которые привезли гумпомощь

Российские войска сегодня днем, 26 апреля, атаковали Харьковщину с помощью дрона, который был сброшен на автомобиль. Пострадали волонтеры, которые выдавали жителям гумпомощь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена», — отметил он.



По словам Синегубова, за медицинской помощью обратился их 18-летний сын.



Кроме того, обстрел был произведен после выдачи жителям села гуманитарной помощи.



Ранее мы писали, что семь жителей Балаклеи Харьковской области пострадали вследствие удара российских оккупантов по городу.