Последняя надежда на заработок. Почему предприниматели Славянска боятся локдауна в декабре?

Едва успев объявить об отмене «карантина выходного дня» правительство заявило о намерении ввести на новогодние праздники более жесткий карантинный режим, пообещав принять при этом «сбалансированное решение». «Новости Донбасса» пообщались с предпринимателями и рядовыми жителями Славянска о том, что они думают по этому поводу.
Весенний опыт и попытки восстановления
Жесткий карантин и пока единственный Украине, действовал с 12 марта по по 22 мая. На этот период были запрещены работа учебных заведений; проведение массовых мероприятий; работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов, салонов красоты и парикмахерских. Общественный транспорт в городах работал по пропускам, международное пассажирское сообщение, а также транспортное сообщение внутри страны были закрыты. Также запрещались прогулки в парках и на детских площадках, перемещение по улицам ограничивалось группами не более 2 человек.
Четкий перечень ограничений для «новогоднего» локдауна пока не сформирован, но уже понятно, что предпринимателям снова предстоит пережить очень сложный период. Наихудшие ожидания царят в сфере ресторанного бизнеса.
«Честно говоря, сейчас у нас возникают проблемы даже с выплатой заработной платы сотрудникам, – говорит администратор кафе «Франсуа» Елена Савченко. – Мы с большим трудом пережили весенний двухмесячный простой и восстановиться полностью за лето-осень не удалось. Это связано с тем, что экономический кризис затронул не только нас, но и всех людей, у которых просто нет денег для посещения кафе. Наш сегмент продукции – это фастфуд и мы ориентируемся на клиентов среднего класса, но сейчас люди заходят меньше и на вынос практически ничего не заказывают. Мы даже убрали детскую зону, чтобы увеличить число столиков, но это дает небольшой эффект. Конечно, мы, как и другие предприниматели, рассчитывали, что в новогодние праздники сможем поправить свои дела, но, похоже, что сделать этого нам не дадут».
Не менее пессимистичный прогноз высказывают и предприниматели, работающие в сфере непродовольственных товаров.
«Я вообще считаю, что локдаун – это малоэффективная мера по борьбе с распространением коронавируса и от нее больше вреда, чем пользы, - считает продавец компьютерной техники Стас. – Те 8 тысяч гривен, которые правительство, якобы, обещает выдать в качестве компенсации – капля в море, которая не позволит не то, что сохранить бизнес, но даже прокормить семью. Накоплений за это год сделать не удалось, поэтому если отдел придется закрыть, то я не знаю, за счет чего буду жить. Начну с того, что переберу во дворе старые железки и сдам их на металлолом».
Среди предпринимателей очень популярен афоризм о том, что декабрь – это месяц, который кормит малый и средний бизнес целый год. Поэтому временное закрытие именно теперь многие воспринимают как удар по своему бизнесу. Кроме того, предприниматели обращают внимание на диспропорцию в применении карантинных ограничений.
«Если этого требует эпидемиологическая обстановка, то локдаун вполне объясним, но я не вижу логики в том, как правительство определяет, кто под него попадет, - делится соображениями директор магазина "Книгарня Є" Виктор Разживин. – Например, в магазин вроде нашего за день заходят немного людей и скоплений народа здесь никогда не бывает. А в супермаркетах люди часто толпятся и это считается нормальным. Не говоря уже об общественном транспорте, где санитарные нормы практически не соблюдаются. Получается несправедливо».
С таким мнением соглашаются и предприниматели, работающие на центральном рынке Славянска.
«Когда весной закрылся рынок, я кормила двоих детей только за счет того, что устроилась работать продавцом в магазин за 5 тысяч гривен в месяц, - говорит предпринимательница Алиса. – Если нас закроют еще и на новогодние праздники, то это будет катастрофа».
«Прошлый локдаун мне пришлось с сыном жить на пенсию родителей, потому что других доходов кроме торговли на рынке у меня нет», - рассказывает схожую историю предпринимательница Лариса.
Она считает, что лучше ввести жесткий карантин со 2 января, когда люди «уже успели потратить деньги и сидят по домам, доедая праздничное оливье».
Формат и сроки локдауна пока в проекте
С конкретными сроками жесткого карантина Кабмин на сегодня еще не определился. Но, возможно, правительство выполнит рекомендацию главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в стране не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.
Кроме сроков введения, в кабинетах государственных чиновников также обсуждается формат карантина, то есть будет ли он одинаковым для всех регионов страны. Не исключено, что центральная власть позволит органам местной областной власти принимать окончательное решение о введении карантина. С такой инициативой, пожалуй, согласятся многие мэры.
К примеру, городской голова Славянска Вадим Лях ранее отказался вводить в городе режим «карантина выходного дня» и отправил в Кабмин обращение с просьбой разрешить местным органам власти самим решать - какие ограничения обязательны, а какие только рекомендуемы.
Тем временем горожане надеются, что праздники пройдут так, как полагается праздникам, ведь год выдался, мягко говоря, непростым.
«Этот год был очень тяжелым для всех без исключения и Новый год – это, наверное, единственный повод за последние 7-8 месяцев как-то порадоваться и повеселиться, – описывает собственные ощущения жительница Славянска Татьяна Деревянко. –
Праздника хочется всем, но, в то же время, ситуация с коронавирусом – пугающая. И, конечно, если введение жесткого карантина приведет к тому, что убережет какое-то количество людей от заражения, то его надо вводить. Но дело в том, что эффективность локдауна зависит от того, как мы будем соблюдать эти правила. Ведь, понятно, что лучше всего мы, к сожалению, умеем их нарушать. Поэтому все зависит от каждого человека, и от нашей общей общественной ответственности».