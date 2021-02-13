Как Козак стал «кошельком» Медведчука и купил телеканалы в Украине

В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкции на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козака. Кроме того, санкции фактически заблокировали деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, формальным собсвенником которых является Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента Росссии Виктора Медведчука.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».



В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.



«112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».



Центр противодействия коррупции провел расследование о происхождении состояния Тараса Козака, которые он потратил на покупку телеканалов. Материал опубликован «Украинской правдой».



«Мы обнаружили, что в 2013-2015 годах кипрская компания Козака, которая сейчас приносит ему основной доход в виде дивидендов на сотни миллионов гривен, была убыточной и играла роль перевалочной базы для миллионов долларов между сомнительными оффшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандное угля с оккупированных территорий», – пишут авторы материала Антонина Волкотруб и Дарья Каленюк.



Ниже публикуем текст расследования.



Свои первые большие дивиденды на сумму 1,1 миллион евро от кипрской компании Turul Investments Limited он получил в 2017 году со счетов в российском банке. Эти средства ему одолжила через оффшорные компании незадекларированная гражданская жена Наталья Лавренюк, на которую записана доля нефтяного бизнеса Виктора Медведчука в России.



Расследование показало, что телеканалы 112 и NewsOne обошлись Тарасу Козаку в 103 миллиона гривен, которые он платил швейцарским фирмам в 2018-2019 годах через Беларусь. Основные сбережения на сумму 8 миллионов евро Тарас Козак держит в Беларуси, в частности в Абсолютбанке белорусского олигарха Николая Воробья, который в 2019 году стал совладельцем 1,1 тысяч километров нефтепровода в Украине.



Кто такой Тарас Козак и как в его собственности появились телеканалы



Тарас Козак начал двигаться по карьерной лестнице в налоговой и таможне на Львовщине и Одесской области, где он проработал с 1993 по 2010 год. В налоговой Львова Козак работал вместе с Сергеем Медведчуком, братом Виктора Медведчука. Позже Виктор Медведчук, будучи главой Администрации президента Кучмы, пригласил Козака возглавить региональную таможню.



После увольнения из таможни в 2010 году он стал депутатом Львовского областного совета и заместителем руководителя ОО «Центр правового государства», в то время как общественную организацию возглавлял Виктор Медведчук.



В 2014 году Козак избирается народным депутатом от партии «Оппозиционный блок».



В первой доступной декларации за 2013 год депутат декларирует 1,1 миллион гривен доходов, подавляющее большинство из которых заработная плата, 82 тысячи гривен дивидендов и сбережения в банке на 678 тысяч гривен.



С такими официальными доходами экс-таможенник и налоговик стал народным депутатом. Работа в Раде существенно отразилась на его имущественном положение.

В последний представленной ежегодной декларации Козак декларирует получение дивидендов за 2019 год на впечатляющую сумму – 237 445 075 гривен. Это в 2893 раза больше, чем задекларированных дивидендов за 2013 год. При этом его официальная зарплата особо не изменилась с начала депутатства – по 2019 он как парламентарий получил от Верховной Рады около 1 миллиона гривен.



Существенно прибавилось у народного избранника и сбережений в банке: по состоянию на 2019 год основные свои сбережения около 8 миллионов евро Козак хранил на счетах в банке, но не в Украине, а в ... Беларуси.

Основные многомиллионные доходы Козак приобретает не от официальной депутатской деятельности, а в виде дивидендов от своей кипрской фирмы Turul Investments Limited.



Чем занимается эта кипрская компания и когда она начала нести «золотые яйца» для Козака?



Согласно данным кипрского реестра, Козак стал владельцем Turul Investments Limited 29 октября 2012 года. Задекларированная официальная цель деятельности компании – холдинг бизнес-инвестиций.



Похоже, именно акции этой фирмы и задекларировал Козак в своей первой декларации народного депутата, оценив их в 2013 году на сумму 33 тысячи гривен в форме взносов в уставный капитал предприятия за рубежом.



В 2013 году компания Turul Investments Limited приобрела за 1000 евро акции еще одной кипрской фирмы Hakail Limited и за 35 тысяч евро акции австрийской Onyx Aviation Management Gmbh. По данным аудиторского отчета Turul Investments Limited 2013 год деятельности компании был плачевный – 1,8 миллионов евро убытков.



Основные финансовые поступления в 2013-2015 годах Turul Investments Limited получал в виде многомиллионных кредитов, выданных на льготных условиях от других связанных между собой оффшорных фирм. Кредиты часто не возвращались и списывались в ходе нехитрых финансовых манипуляций.



Например, 1 ноября 2013 года Turul Investments Limited занял 3,7 миллионов долларов у компании Erysiman Investments Limited, из которых сразу было освоено 2,5 миллионов долларов. Затем через 3 месяца Turul занимает у того же Erysiman и сразу осваивает еще 1,2 милиона долларов.

Куда тратит заемные деньги Turul Investments Limited Тараса Козака?



В период между 4 и 21 февраля 2014 года, именно во время кровавых событий Революции Достоинства, Turul Investments Limited покупает акции еще трех фирм: Revelon Investments Limited на Британских Виргинских островах, кипрскую Migover Trading и 50% доли в кипрской Havanor Management.

Кроме того, Turul продолжает занимать деньги.



11 февраля 2014 года Turul выдает два кредита своей дочерней компании Hakail на сумму 2,5 миллиона и 400 тысяч долларов. Затем 10 августа 2015 года выписывает еще одну огромную ссуду Hakail на сумму 4 миллиона долларов.



Всего в 2014-2015 годах Hakail получает от Turul около 6,5 миллионов долларов кредитных средств. Однако заемные средства не инвестировались в бизнес-деятельность, они выдавались кредитами дальше.



Так, 5 ноября 2013 года фирма Козака Hakail Limited выписала 8 миллионов долларов кредита фирме из Гонконга Arida Global Limited, которая до 2015 года успешно освоила 7,4 миллиона долларов этого кредита. В конце концов кредит был списан и никогда не возвращался.



Как писала «Украинская правда» ранее, именно Arida Global Limited с 2014 года поставляла государственной компании «Центрэнерго» контрабандный уголь с оккупированных территорий Донбасса под видом южноафриканского.



Arida – не единственная компания, которая получала займы от Hakail. Миллионы долларов перечислялись и на счета других компаний.

Подытожим: в 2013-2015 годах кипрская компания Тараса Козака, которая сейчас приносит ему основной доход в виде дивидендов на сотни миллионов гривен, была убыточной и играла роль перевалочной базы для миллионов долларов между сомнительными оффшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандный уголь с оккупированных территорий.

И так продолжалось вплоть до декабря 2017 года, когда нардеп наконец впервые задекларировал получение дивидендов от Turul Investments на сумму 36,3 миллиона гривен. Эта кипрская фирма в дальнейшем становится основным источником доходов Козака, которые ежегодно растут в геометрической прогрессии – 12,8 миллионов гривен в 2018 году и 237,4 миллионов гривен в 2019 году.



Для сравнения – в 2016 году крупнейшим источником доходов Тараса Козака был подарок от брата Богдана в виде автомобиля Audi стоимостью 2 миллиона гривен.



С аудиторских отчетов кипрского официального реестра журналисты и расследователи тщательно воссоздали, как происходит выплата дивидендов Тарасу Козаку в 2017 году и откуда кипрская фирма, которая на протяжении многих лет показывала убытки, внезапно сгенерировала своему владельцу безумный доход.



1 декабря 2017 декабря Hakail Limited декларирует решение выплатить 3,2 миллиона долларов дивидендов своему единственному акционеру компании Turul Investments Limited. Сумма указывается ... в российских рублях.



19 декабря 2017 года происходит выплата лишь части дивидендов, а именно 76,2 миллиона российских рублей. Остальные 1,9 миллионов долларов должны были заплатить в последующие годы, но их невозможно подтвердить, опираясь на открытые источники, так как с 2018 года аудиторские отчеты уже не публикуются в кипрском реестре.

На титульном листе аудиторского отчета за 2017 год Hakail Limited указывает наличие счета в Московском индустриальном банке в России.

Это означает, что первые большие дивиденды на сумму 76,2 миллиона рублей, что составляло 1,1 миллион евро, 17 декабря 2017 года отправились к Козаку со счетов кипрской Hakail Limited в Московском индустриальном банке. Получение дивидендов он декларирует 21 декабря 2017 года в гривне – на сумму 36,3 миллиона, что собственно и составляет 1,1 миллион евро в эквиваленте.



Остается загадкой, как в период между 17 и 21 декабря 2017 года 76,2 миллиона рублей со счетов в российском банке поступили на личные счета Козака в Украине и превратились в гривну. Ведь он в 2017 году не декларирует счетов в банках или в российских рублях, однако отмечает 1,1 миллион евро сбережений в Укрстройинвестбанке, совладельцем которого в то время был Артур Чечеткин, зять Юлии Тимошенко.



Теперь вернемся к вопросу – откуда кипрская компания Hakail limited, которая ранее была полностью убыточной, берет 1,1 миллион евро для выплаты дивидендов своей материнской компании Turul, и которые в свою очередь выплачивает единому акционеру Тарасу Козаку?



Ответ прост и очевиден – опять же из кредитных средств.



Согласно данным аудиторских отчетов, 5 декабря 2017 года Hakail Limited взял в долг 1,1 миллион евро в компании Teteos Global Limited под 3,5% годовых с выплатой до 30 декабря 2020 года. Именно эти деньги пошли на выплату дивидендов Turul, а впоследствии и Тарасу Козаку. Неизвестно, выплачивались ли эти кредиты.

Кому принадлежит и чем занимается компания Teteos Global Limited, которая так щедро выдала кредит для выплаты дивидендов Козаку?



Открываем аудиторский отчет компании Teteos Global Limited и видим, что с 2016 года ее бенефициарным владельцем является Наталья Лавренюк. Это та самая незадекларированная гражданская жена Тараса Козака, которая имеет квартиру на 600 квадратных метров по цене 13 миллионов долларов в пешей доступности от Кремля.

В сухом остатке получается, что «золотые яйца» в виде многомиллионных дивидендов народному депутату Козаку несет его гражданская жена, которую он в нарушение закона не декларирует.



Откуда Наталья Лавренюк берет деньги для выплат через оффшоры своему мужу?



На этот вопрос уже частично ответили журналисты программы «Схемы», исследуя нефтяной бизнес жены Виктора Медведчука. Сам Медведчук в интервью «Схемам» называет Наталью Лавренюк «подругой моей жены».



Оказывается, Оксана Марченко вместе с подружкой Натальей Лавренюк организовали себе подработку – добывают нефть в России и продают ее Западу. И Teteos Global Limited – одна из компаний, на которую оформлен нефтяной бизнес Медведчука в обход американских санкций.



К сожалению, в публичном доступе пока нет аудиторских отчетов кипрских компаний Козака за 2018-19 годы, поэтому откуда именно происходят огромные дивиденды нардепа в эти годы, точно неизвесто. Но вероятно, что старая схема сохранилась и это просто кредиты от оффшорок его незадекларированной жены, на которую записана доля российского нефтяного бизнеса Виктора Медведчука.



И именно за эти средства Тараз Козак покупал телеканалы ZiK, «112» и NewsOne.



Покупка телеканалов



Скупать телеканалы Тарас Козак начал в 2018 году, когда поступления дивидендов с кипрской компании Turul Investments стали системными и стабильными. И не зря, ведь медиа-империя стоит немаленьких денег.



В октябре 2018 Козак приобрел телеканал NewsOne.



В форме о существенных изменениях за 12 октября 2018 год он задекларировал покупку корпоративных прав на ООО «Новости 24 часов» от швейцарской MW Investment AG, которую контролировал в то время экс-регионал Евгений Мураев. Стоимость этого актива составляла 41 миллион гривен.



Через 3 месяца, в декабре 2018 года, Козак покупает телеканал «112. Украина».



2 декабря 2018 года соратник Медведчука декларирует приобретение корпоративных прав девяти украинских юридических лиц от швейцарской компании Plirofories AG. Все девять компаний, входящих в структуру собственности телеканала «112» и на шесть из них в феврале 2021 года были наложены санкции СНБО. Согласно данным о существенных изменениях в имущественном состоянии стоимость корпоративных прав этих фирм, на которые оформлен телеканал «112», составляет 72,8 миллионов гривен.

Общая сумма стоимости корпоративных прав на купленные два телеканала составила 114 миллионов гривен, однако согласно раздела декларации под названием «Расходы и сделки» Тарас Козак по факту заплатил за них только 103 миллиона гривен.



Летом 2019 года Тарас Козак покупает телеканал ZiK.



К июню 2019 года ZiK был в собственности Петра Дыминского через кипрскую компанию Alvho Trading limited. С 14 июня 2019 новым единственным акционером Alvho Trading limited стала уже знакомая нам фирма Козака Turul investments limited.



Точная стоимость телеканала неизвестна, но уставный капитал кипрской Alvho на момент перехода к структурам Козака составил 17,1 тысячу евро. Тогда медиа-менеджеры оценивали телеканал ZiK в 15-20 миллионов долларов. В то же время, сам Дыминский конце 2017 года вроде начинал торг с суммы 53 миллиона долларов.



Операции по приобретению по крайней мере двух из трех телеканалов (NewsOne и «112»), Козак провел почему-то в Беларуси, что подтверждается данными из его электронных деклараций.



Расходы и счета в Беларуси. Николай Воробей. Нефтепровод



В 2018 году Тарас Козак начинает вести активную финансовую деятельность в Беларуси.

В частности, кроме покупки через Беларусь телеканалов NewsOne и «112» на общую сумму 103 миллиона гривен, украинский нардеп тратит в Беларуси в 2018 и 2019 годах по 16 миллионов гривен на услуги авиаперевозки.



В 2019-2020 годах Козак декларирует 1,2 миллиона гривен расходов на услуги обучения в Беларуси. Трудно представить, что нардеп за миллион гривен оплачивает кому-то обучение в белорусских университетах. Скорее всего, он просто использует белорусские банки, как транзит для пересчета расходов на услуги другим компаниям в другие страны, в том числе страны Западной Европы и в Россию.



В феврале 2020 года Козак задекларировал 422 тысячи гривен расходов на отдых в Беларуси, в июне снимал там в аренду недвижимое имущество на сумму 1,1 миллион гривен, а в октябре даже оплатил кому-то в Беларуси 313 тысяч гривен благотворительной помощи.



В Беларуси он также постоянно снимает наличные в банках и обменивает огромные суммы валют.



Так, в августе 2020 года Козак задекларировал расходы в Беларуси на сумму 163,6 тысяч гривен в комиссию по снятию наличных. Обычно банки берут комиссию от 1% до 2,9% с суммы снятия, поэтому сумма снятых Козаком наличных средств в Беларуси может составлять от 5 до 16 миллионов гривен.



В сентябре 2020 года Козак задекларировал продажу валюты в Беларуси на сумму более 25 миллионов гривен.



В 2018 году в декларации соратника Медведчука появляется счет в Минском Транзитном Банке (JSC «MTBank») со сбережением на сумму 2,1 миллион ​​евро. А в 2019 году Козак доверил сохранение еще 6,5 миллионов евро белорусскому Абсолютбанку. В том же Абсолютбанку хранят немалые сбережения Виктор Медведчук (850 тысяч евро) и Оксана Марченко (4 миллиона евро).



Почему Тарас Козак, Виктор Медведчук и Оксана Марченко держат свои сбережения в турбулентной Беларуси и чувствуют там себя увереннее, надежнее и большей безопасности, чем в Украине?



Ответ ищем в структуре собственности минского Абсолютбанка.



Банк через белорусские фирмы ООО «Интерсервис» и ООО «Красный бор» полностью контролируется белорусским олигархом Николаем Воробьем, который приближен к президенту Лукашенко. В январе 2019 года Виктор Медведчук встретился с Александром Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.



Через компанию «Интерсервис» Николай Воробей владеет белорусским «Нефтебитумным заводом», который в 2019 году стал совладельцем украинской компании ПрикарпатЗападтранс. А это 1,1 тысяча километров трубопровода «Самара-Западное направление», через который транспортируются нафтропродукты (преимущественно дизельное топливо) из России на территорию Украины и транзитом через Венгрию в страны Западной Европы.



Ранее в 2018 году «Нефтебитумный завод» Николая Воробья хотел приватизировать Государственную компанию «Центрэнерго», но приватизацию отменили.



Похоже, белорусский олигарх Николай Воробей в обмен на совместные энергетические инвестиционные проекты с Виктором Медведчуком в Украине, согласился подержать деньги Козака и Медведчуков в своем частном кошельке – Абсолютбанке и прикрыть последних от действия американских, а теперь уже и украинских санкций.



Остается риторический вопрос, может ли Николай Воробей включаться в такие проекты и работать банкиром для Тараса Козака и Виктора Медведчука без воли и политического прикрытия со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина.