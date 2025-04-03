Повреждены дома и админздания: последствия российских ударов по Донетчине за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска за минувшие сутки, 2 апреля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района региона:





Покровский район. В Доброполье ранен человек, повреждено админздание и нежилое помещение. В Покровске 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 5 домов; в Родинском поврежден дом.





Краматорский район. В Торском Лиманской громады повреждены 2 дома. В Константиновке повреждены 6 домов и админздание.



Бахмутский район. В Северске повреждено 6 домов.



Ранее мы писали, что оккупанты за прошедшие сутки, 2 апреля, несколько раз обстреляли прифронтовой Покровск Донецкой области. В результате ударов есть жертва и пострадавшие.