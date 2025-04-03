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Бойцы 63-й бригады ВСУ уничтожили два танка РФ в бою

03 апреля 2025, 10:40

Бойцы 63-й бригады ВСУ уничтожили два танка РФ в бою

Попадание дрона 63 ОМБр в танк россиян. Фото: кадр из видео Попадание дрона 63 ОМБр в танк россиян. Фото: кадр из видео

Пилоты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Сталеві Леви» уничтожили два российских танка. Об этом сообщил пресс-центр бригады.

Первый танк был обнаружен артиллерийской разведкой и поражён в момент последнего выстрела, что зафиксировал дрон.

После попадания дрона крыша танка отлетела в воздух. Фото: кадр из видео

«А второго не спасла даже халабуда на башне. Больше эти российские жестянки не будут стрелять», — отметили в бригаде.

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