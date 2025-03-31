СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю «Минтранса ЛНР»: это бывший луганский бизнесмен

Экс-руководитель «Минтранса ЛНР» Владимир Евдохин. Фото: «ЛИЦ»

Служба безопасности Украины собрала доказательства коллаборационной деятельности бывшего луганского предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Речь идет о Владимире Евдохине. Он еще в 2014 году поддержал российскую агрессию и с этого времени сотрудничает с РФ в структурах оккупационной власти.



По данным следствия, сначала Евдохин возглавлял созданную группировкой «ЛНР» так называемую «Луганскую железную дорогу», а затем стал «заместителем министра транспорта и инфраструктуры ЛНР». В 2023 году глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник своим «приказом» назначил его «исполняющим обязанности министра». На этой должности коллаборант обеспечивал функционирование транспортной системы для нужд военных группировок РФ на Восточном фронте.



В марте 2025 года фигуранта лишили «министерского портфеля» и теперь он является «первым заместителем» нового руководителя фейкового «Минтранса ЛНР».



СБУ заочно сообщила ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения и конфискацию имущества.

Напомним, что в Краматорске и Славянске СБУ задержала агентов ФСБ и ГРУ, среди шпионов – местная предпринимательница.