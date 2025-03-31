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Оккупанты жалуются на взрывные «ловушки» в виде раций от ВСУ

31 марта 2025, 17:27

Оккупанты жалуются на взрывные «ловушки» в виде раций от ВСУ

Российские оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с дронов рации, которые могут взрываться. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram-канале «Exilenova+».

В одном из пропагандистских пабликов оккупантов отмечается, что при приближении к такой рации она начинает издавать звуковой сигнал.

«Не поднимать, уничтожать на дистанции. Если решите взять – этот сеанс радиосвязи станет последним», – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ подорвали пятиэтажку с российскими военными в Торецке.

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