Оккупанты жалуются на взрывные «ловушки» в виде раций от ВСУ

Российские оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины начали сбрасывать с дронов рации, которые могут взрываться. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram-канале «Exilenova+».



В одном из пропагандистских пабликов оккупантов отмечается, что при приближении к такой рации она начинает издавать звуковой сигнал.



«Не поднимать, уничтожать на дистанции. Если решите взять – этот сеанс радиосвязи станет последним», – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ подорвали пятиэтажку с российскими военными в Торецке.