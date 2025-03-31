Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в армию РФ. С 1 апреля до 15 июля россияне планируют призвать 150 тысяч солдат.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов РФ.

В документе отмечается, что под призыв подпадают граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет.

Как пишет российский телеграм-канал ЧТД, нынешний призыв в армию станет самым массовым с 2016 года, когда в ряды армии РФ привлекли 155 000 человек. С тех пор размер призыва только снижался.

Отмечается, что причиной этого могло стать увеличение максимального возраста призывников — с 27 до 30 лет.

Во время прошлогоднего осеннего призыва, указ о котором Путин подписал в конце сентября 2023 года, в ряды армии РФ призвали 130 тысяч граждан РФ.