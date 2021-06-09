Конец эпохи донбасской металлургии или передел собственности в ОРДЛО?

Алчевский меткомбинат при «ЛНР» довели до коллапса

21 апреля работа Алчевского металлургического комбината (АМК) остановилась. Из-за долга по заработной плате, который составляет более 200 миллионов гривен, работники устроили забастовку и просто не выходят на работу. В ситуации разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



«Геноцид народа»



Работники АМК 1 июня вышли на акцию протеста и записали видеообращение. «Это собрались люди, несмотря на непогоду, для того, чтобы поделиться со всеми той ситуацией, которая сейчас творится на нашем предприятии», – говорит активный участник митинга.

«Геноцид нашего народа – можно это так назвать», – отмечает один из заводчан.



«Работала на АМК 30 лет. Рассчиталась оттуда, я мать пятерых детей, завод не платит деньги. Расчетные не получила, и за то, что я отработала мне тоже не заплатили», – поделилась своей ситуацией бывшая работница АМК.



Другие участники акции рассказали, что рассчитались с комбината осенью прошлого года, и до сих пор не получили ни задолженность, ни расчетные.

Отчаявшиеся работники АМК записали видеообращение

Заводчане подчеркивают, их акция не политическая, они просто борются за свои трудовые права. Так называемые власти «ЛНР» бездействуют. Но в то же время, и не подавляют протест, говорят правозащитники.



«По нашей информации, данный протест, скажем так, согласован со спецслужбами так называемой "ЛНР", поэтому репрессивных действий к протестующим не применяется», – отмечает основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



На произвол ВТС пожаловались Путину



Так называемый «Независимый профсоюз шахтеров» от имени работников АМК отправил письмо Владимиру Путину.



Автор Московского Центра Карнеги Константин Скоркин поясняет это тем, что люди обращаются к тому, кто может реально эти проблемы решить.



«И, возможно, при содействии российских властей, эта проблема с долгами будет решена. Потому что России не выгоден скандал на вот этих подконтрольных территориях, территориях своих сателитов, потому что скандал этот ширится, уже российские медиа про это пишут», – говорит эксперт.



В сложившейся на меткомбинате ситуации работники обвиняют «Внешторгсервис», который с 2017 года получил под свое управление ряд промышленных предприятий в ОРДЛО. Компания зарегистрирована в Южной Осетии и ее связывают со сбежавшим в Москву олигархом Сергеем Курченко.

Компания сбежавшего в Россию Сергея Курченко добивает промышленность Донбасса

Экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода, народный депутат Муса Магомедов оценивает деятельность ВТС как крайне негативную.



«То управление, которым занимался ВТС – это можно говорить только об одном – выжимание всех соков из заводов, которые достались в управление, и набивание ими своих карманов», – подчеркивает Магомедов.



С ним согласен правозащитник Павел Лисянский: «Деньги просто разворовываются. У них низкая заработная плата, она у них не выросла, нет контроля по выплате заработной платы. Просто деньги разворовали и все. Решили сэкономить на выплате заработной платы людям, потому что понимают, что люди сейчас бессильны».



ВТС выживают или Курченко уходит сам?



Сейчас на неподконтрольной территории останавливаются многие промышленные предприятия из структуры «Внешторгсервиса». Работникам месяцами не выплачивают зарплаты. Таким образом идет передел контроля, говорят правозащитники.



«Они уже давно заинтересованы в том, чтобы выдавить ВТС с территории "ЛНР". Естественно, они доведут до критической точки, введут какую-то временную комиссию, они называют это банкротством. Завод под контроль возьмет так называемая "ЛНР"», – говорит основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



В то же время и сам «Внешторгсервис» мог потерять интерес к данным предприятиям, считают эксперты.



«Была такая информация, что в принципе Курченко и сам сбрасывает активы там. Просто мне кажется, что ему самому это уже не так интересно, какую-то свою прибыль он сорвал с этого, и возможно, ему это просто уже не интересно, и он сам стремится избавиться от этих активов», – отмечает эксперт Московского Центра Карнеги Константин Скоркин.



Что ожидает ДМЗ



Один из уже «сброшенных активов» «Внешторгсервиса» – Донецкий металлургический завод. Его новый владелец – местный олигарх Игорь Андреев. Сейчас говорят о привлечении инвестиций и якобы запуске ДМЗ с полной реконструкцией в течение трех лет.

Новый владелец ДМЗ Игорь Андреев

Но есть проблема с сырьем. Ранее была информация, что железную руду в ОРДЛО привозили из России. Но не каждое предприятие согласится работать с непризнанной территорией под угрозой санкций.



Бывший гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов уверен, что вряд ли кто-то из крупных российских игроков взялся подставлять себя под удар санкций ради ДМЗ.



Из-за того, что предприятия находятся на неподконтрольной территории, говорить об их прибыльности и стабильной работе – нельзя. Легально покупать сырье и продавать продукцию практически невозможно.



«Все, что там производится, оттуда грузится, отправляется в Россию или через Россию продается дальше – оно все продается. Все же понимают, какой шлейф за этим, какой след, и поэтому оно изначально стоит других денег, и соответственно экономика гораздо хуже», – говорит Магомедов.



На данный момент можно говорить об убыточности предприятий, входящих в структуру «Внешторгсервиса» из-за того, что в них не вкладывают средства. Это подтверждают сами работники.



«Не ремонтируется оборудование, не завозятся запасные части, не приобретаются средства индивидуальной защиты, мы даже покупаем рукавицы за свои деньги», – рассказал один из участников акции протеста работников Алчевского меткомбината.



Вероятно в ближайшее время «Внешторгсервис» Сергея Курченко покинет экономическое поле ОРДЛО, говорят эксперты. Вернутся ли предприятия на баланс так называемых «республик» или обретут нового владельца, которому удастся заручиться поддержкой кураторов «Л-ДНР– в Москве – пока неизвестно. Ведь наладить адекватную работу заводов на неподконтрольной территории практически невозможно.

Наладить работу предприятий в «серой» зоне практически невозможно

«Следующий, кто придет, точно так же не сможет зарабатывать на этих заводах и выжмет еще больше. Без доступа к этим рынкам любой из заводов обречен на медленную смерть, причем в условиях открытой конкуренции. А учитывая, что ни один из нормальных покупателей не будет брать металл, который по сути краденый», – считает Муса Магомедов.



«Возможно, это вообще конец эпохи донбасской металлургии, то есть ее уже доэксплуатировали донельзя. Потому что проблема новых владельцев – опять-таки, непонятно, кто за это возьмется в "серой" зоне», – говорит Константин Скоркин.



О долгах можно забыть



Кризис металлургии в ОРДЛО в первую очередь влияет на социально-экономическое положение жителей. Правозащитники говорят, что о погашении долгов по заработной плате, даже при наличии новых собственников, людям можно забыть.



«Я не думаю, что зарплата людям будет выплачена в полном объеме, там баснословные суммы, там больше 500 миллионов рублей», – отмечает Павел Лисянский.



Оккупационные власти стараются о сложившейся ситуации с рабочими умолчать, в подконтрольных им СМИ об этом не пишут. Хотя информация начинает постепенно появляться в российских СМИ. Правозащитники говорят, несмотря на то, что полную ответственность за происходящее в ОРДЛО несут представители «Л-ДНР» и их кремлевские кураторы, украинские профсоюзные организации могли бы выразили солидарность с рабочими, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения.



«Что мешает нашим профсоюзным лидерам Украины, их же достаточно много, озвучивать эти вот требования рабочих, выражать солидарность с рабочими жителями ОРДЛО?» – задает вопрос основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Он убежден, что «нужен свой голос» рабочих ОРДЛО в украинских медиа.