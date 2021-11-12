Кадровые рокировки в Минреинтеграции: Что ожидает Донбасс?

Ирина Верещук и Алексей Резников. Коллаж: «Новости Донбасса»

В министерстве, призванном реинтегрировать оккупированные территории Донбасса и Крыма, сменили главу. Полтора года эту должность занимал Алексей Резников. На минувшей неделе он подал заявление об отставке и сразу же был назначен министром обороны. Главой Минреинтеграции назначили Ирину Верещук. Последствия этих кадровых изменений во власти изучали журналисты «Новостей Донбасса».



Что успела сделать команда Резникова



Эксперты говорят, что суть проведенной рокировки понятна. Минобороны давно нуждалось в замене руководителя, а теперь выбрали проверенную кандидатуру, хоть и не военного.



«Кадровый резерв у офиса президента ограничен, а с министерством обороны уже давно возникли проблемы. Была сделана ставка на то, чтобы министром обороны стал действительно гражданский человек, но человек, который себя уже хорошо проявил, который является отличным коммуникатором», — комментирует политолог Владимир Фесенко.



По подсчетам аналитического портала «Слово и Дело», за свою каденцию в Минреинтеграции Резников дал порядка 70 обещаний, и из них 53% все-таки удалось воплотить в жизнь. В частности, были открыты три сервисных центра на КПВВ в Счастье, Станице Луганской и Новотроицком для получения административных услуг жителями ОРДЛО.

Сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое». Фото: ДонОГА

Помимо этого, министерство времен Резникова совместно с другими органами работало над цифровизацией ряда услуг для жителей неподконтрольных территорий. Например, через портал «Дія» можно внести данные о рождении ребенка в ОРДЛО или пройти онлайн-идентификацию в Пенсионном фонде.



Главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко отмечает, что в бытность Резникова министром по вопросам реинтеграции было немало сделано в части решения социальных вопросов. Например, уладили, хоть и с оговорками, проблему штрафов для людей с неподконтрольной территории, которые заезжают со стороны России.



С подачи Резникова правительством был введен и механизм выплат компенсации людям, чье жилье было разрушено из-за агрессии России. За 2020 и 2021 годы денежные компенсации уже были назначены 193 жителям Донецкой области на общую сумму 48 млн гривен. Но министерство под руководством Резникова так и не смогло определить общий ущерб от вооруженной российской агрессии, по сей день общего реестра нет.



Продолжает работать ряд жилищных программ от Минреинтеграции, где по упрощенной системе переселенцы могут получить новую квартиру. Как например программа 70/30, через которую с 2017 года порядка 1000 семей приобрели жилплощадь. В 2022 году планируется что еще 342 семьи получат льготные ипотечные кредиты в рамках программы «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».



Фонд восстановления



Обещал экс-министр также поддерживать частные и международные инициативы по созданию и работе фондов восстановления временно оккупированных территорий и районов, пострадавших от российской агрессии. Так появился некий фонд при поддержке Минреинтеграции «Партнерство за сильную Украину», в него входят представители США, Канады и ряда западных стран. Начнет свою работу он только в конце текущего года, цель — привлечь от доноров на протяжении 3 лет более 1 млрд гривен.

Алексей Резников. Фото: «Новости Донбасса»

«Финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций властям или предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины», — отмечал Алексей Резников.



Политолог Владимир Фесенко рассказал, что создан целый ряд новых грантовых структур, которые позволяют аккумулировать деньги на реализацию конкретных проектов.



«Сотрудничество с Францией позволяет реализовывать конкретные проекты по водоснабжению, получению нормальной питьевой воды для Мариуполя и ряда других населенных пунктов на освобожденных территориях», — привел пример Фесенко.



Спорный законопроект



Незавершенной оставляет Алексей Резников более глобальную работу на уровне законодательства. Законопроект о переходном правосудии, который должен обозначить принципы ответственности, амнистии и люстрации после деоккупации территорий Украины. На сегодня законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Верховной Рады, с рекомендациями от Венецианской комиссии.



«Очень надеюсь, что МинВОТ продолжит работу по наработке законопроекта о переходном правосудии, который раскритиковала Венецианская комиссия. Хотелось бы, чтобы Украина приняла этот документ, и у нас было видение, как мы будем реинтегрировать неподконтрольные территории», — говорит главред «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко.



«Вокруг этого документа идет очень острая политическая и пропагандистская война. Очень важно, что разработан законопроект, он связан с Минскими соглашениями, но он закладывает основы реинтеграции в более широком контексте», — пояснил Владимир Фесенко.



Обещания Верещук



Дальше Минреинтеграции пойдет уже во главе с Ириной Верещук, которая обещает продолжить все наработки бывшего министра.



Ирина Верещук родом из города Рава-Русская на западе Украины, в котором с 2010 по 2015 была мэром. Она — народная депутатка от президентской партии «Слуга народа», баллотировалась также на пост мэра Киева.



Оккупированным территориям Верещук обещает поставить приоритет на мир, стабильное финансирование проектов по реинтеграции и быть сконцентрированной на потребностях людей, живущих на временно неподконтрольных территориях. И в первом же выступлении обратилась к жителям Крыма и ОРДЛО.



Ирина Верещук выступила в Верховной Раде. Фото: «Укринформ»

«Мы должны научиться смотреть глазами наших живущих там людей, потому что в конце концов мы боремся за их сердца. Я буду уделять особое внимание вопросам образования и трудоустройства молодежи с временно оккупированной территории. Где бы вы ни находились — в Крыму или на Донбассе, — мы вас любим и ждем. Независимо от того, какие у вас политические взгляды, религиозные предпочтения. Независимо от того, на каком языке вам сейчас удобно говорить. Придет время – и мы обязательно будем вместе», — заявила Верещук с трибуны Верховной Рады.



Новая министр уже в ближайшее время планирует выехать на подконтрольный Донбасс, чтобы пообщаться с людьми. Обещает Ирина Верещук разобраться и с блокированием Ощадбанком выплат для переселенцев. Первые позитивные сигналы об этом уже пошли со стороны Трехсторонней контактной группы.



А с первыми днями работы нового министра совпало принятие Кабмином решения о разблокировании выплаты задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам, которая была заморожена с 2018 года.



Начало обнадеживающее, но результативность новой главы Минреинтеграции Ирины Верещук, равно как и нового министра оброны в лице Алексея Резникова, сможем оценить немного позже.