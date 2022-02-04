Под угрозой вторжения: Как живет прифронтовой город-форпост Мариуполь

Жители Мариуполя надеются, что вторжения не будет. Фото: Новости Донбасса

7 лет назад сюда, в жилой микрорайон «Восточный» Мариуполя с территории, подконтрольной группировке «ДНР» прилетели российские «Грады». От массированного обстрела погиб 31 человек, более 100 получили серьезные ранения. И сейчас город, до сих пор до конца не оправившись после тех событий, готовится к новым возможным вызовам. Как живет прифронтовой Мариуполь — узнавали журналисты «Новостей Донбасса».



Под ударом



В 12 километрах от Мариуполя находится линия фронта, а за 60 километров — граница с Россией. На фоне нарастающей угрозы эскалации военных действий город-форпост, как Мариуполь называют последние 8 лет, может одним из первых оказаться под ударом.

Последствия обстрела боевиками микрорайона Восточный в Мариуполе, 24 января 2015 года. Фото: EPA / Sergey Vaganov

Мирные жители надеются, что активизации военных действий вокруг Мариуполя не будет. Но по опыту прошлых инцидентов и понимая непредсказуемость событий, мариупольцы, веря в лучшее, готовятся к худшему, но говорят, что все уже знают, что нужно делать.



В конце января иностранное издание Financial Times опубликовало большой материал про Мариуполь. И вот что о возможности полномасштабного вторжения России в Украину сказал мариупольский мэр Вадим Бойченко.



«Я считаю, что сегодня в военном плане будет очень тяжело захватить [Украину]. У нас есть 200 тысяч войска. В пять раз нужно, чтобы тот, кто наступает, преобладал тех, кто защищает. Поэтому я считаю, сегодня война раздается только из телевизора и со страниц каких-то изданий, политологи эту тему обсуждают активно. Но я не считаю, что сегодня есть такая серьезная угроза для нашего города. Если он [президент РФ] будет мобилизовать войско, где-то миллион, то сама Россия восстанет против Путина», — заявил Бойченко.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото: mariupolrada.gov.ua

Как готовится город



Паники в городе нет но местная власть проверяет убежища, в которых могут укрыться жители в случае необходимости. Так называемых «настоящих бомбоубежищ» в классическом понимании в Мариуполе и окрестностях — 130. 90% из них находятся на территории предприятий.



По словам главного специалиста отдела организации мероприятий гражданской защиты Департамента по вопросам безопасности горсовета Олега Сергеева, в Мариуполе 902 подвала пригодны для укрытия населения города. Специалисты на данный момент обследовали 1600 зданий.



За обустройство убежищ в жилых домах отвечают балансодержатели, в частности — управляющие компании или ОСМД. Список доступных убежищ можно найти на сайте городского совета.



«По нормам на входе в убежище должно быть указан адрес, телефон контактный и у кого находятся ключи. Сейчас мы этим занимаемся», — отметил Сергеев.



Кроме того, в Мариуполе работает система оповещения. В случае чрезвычайной ситуации необходимо следовать указаниям. Также необходимая информация будет транслироваться по радио и телевидению.



Возможно ли вторжение



На данный момент украинское правительство, военные и часть экспертов говорят — признаков надвигающегося полномасштабного вторжения России в Украину нет. Но для Мариуполя из-за близости к линии соприкосновения существует опасность. Не исключено, что группировка «ДНР» может устроить локальный конфликт или провокацию.



Военный эксперт Олег Жданов считает, что обстреливать жилые кварталы россияне не решатся.



«Даже если воспаленное сознание россиян, точнее президента России, примет решение идти на Мариуполь, то, поверьте, обстрелы жилых кварталов — это будет последнее, что они будут делать. Я не исключаю опасности, но вероятность обстрела жилых кварталов на сегодняшний день минимальная. Для того, чтобы захватить Мариуполь, необходимо прорвать оборону наших войск. Какая бы она ни была — она существует», — говорит военный эксперт.



После строительства Керченского моста Россия, по сути, получила ключи от Азовского моря, так как оно всегда было внутренним для обеих стран. Теперь Кремль активно наращивает здесь свое военное присутствие и блокирует судоходство под видом проведения учений.



В свою очередь, Украина на данный момент имеет слабый военный флот, и практически весь он расположен в Черном море. А тем временем российские корабли находятся в нескольких километрах от берега Мариуполя. В возможных сценариях полномасштабного вторжения в Украину предполагается, что город могут атаковать со стороны моря.



Военные, которые дислоцируются в Мариуполе и его окрестностях, говорят, что к атакам с моря готовы.



«Отрабатываются контрдесантные действия, то есть что делать в случае, если попытаются десантироваться с моря. Им просто это не удастся, у украинской армии есть возможность отразить такую атаку», — подчеркивает пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко.



По сравнению с периодом начала войны на Донбассе, Мариуполь с военной точки зрения укреплен — говорят военные и эксперты. А по данным разведки, сейчас нет признаков готовящихся военных провокаций.

Мариуполь живет обычной жизнью. Фото: Новости Донбасса

Кроме того, в Мариуполе организована территориальная оборона, куда могут вступить все желающие. Основные ее функции — защита важных стратегических объектов в случае чрезвычайных ситуаций.



Без паники: советы психологов



На данный момент в Мариуполе каких-либо панических настроений не наблюдается. Город живет обычной жизнью. Тем не менее, жители все равно так или иначе испытывают тревогу из-за неопределенности и нагнетающей информации.



Клинический психолог Елена Егорова отмечает, что тревогу формирует поступающая информация.



«Когда мы мониторим эту информацию, наш мозг реагирует таким образом, как-будто бы это происходит прямо сейчас. Потому что наш мозг так устроен. У нас реально сейчас не происходит ничего, чтобы мы могли эту энергию как-то потратить. И когда она в теле вот так остается, она все переходит в тревогу», — говорит Елена Егорова.



Психологи рекомендуют сейчас ограничивать информационный поток. И испытывая тревогу, признавать ее и осознавать. Отрицание тревоги, которая в данной ситуации вполне естественна, может привести к более глубоким психическим расстройствам.



«Важно создать себе какие-то опоры. Что конкретно мне поможет, если вдруг это вторжение произойдет. Собрать тревожный чемоданчик, продумать план действий, что конкретно буду делать в случае вторжения. Узнать где бомбоубежища, создать список кому я могу позвонить в случае если понадобится какая-то помощь», — советует Елена Егорова.



Для того, чтобы снизить уровень тревоги, психологи рекомендуют больше заниматься приятными делами, спортом, медитациями.



И важно помнить, подчеркивают специалисты, что когда мы тревожимся, наша тревога и наш страх всегда где-то в будущем. Это не то, что происходит прямо сейчас, это то, что мы лишь представляем себе, что это произойдет.



