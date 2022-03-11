«Полки магазинов пустые, но российскую гуманитарку не берем». Житель Бердянска рассказал, как живет оккупированный город

Проукраинский митинг в Бердянске / Фото: «Новости Донбасса»

Портовый город Бердянск в Запорожской области российские военные заняли в первую неделю полномасштабной российско-украинской войны. О том, какая сейчас ситуация в городе «Новостям Донбасса» рассказал один из местных жителей.



Какая ситуация у вас в городе?



Не скажу, что все прям плохо. У нас народ каждый день выходит на митинги проукраинские в 12:00, типо «валите нафиг, козлы вонючие». И сегодня он был, просто не так много людей — холодно потому что. Ходят эти (российские военные — ред.) по городу всему.



Администрацию не захватывали, на ней, да и вообще по городу, висят украинские флаги. Вот где сняли, так это в частях (имеется ввиду пограничная часть — ред.), туда россияне техники нагнали много этой, маркированной.

Как дела с продуктами, водой, светом?



Свет есть. Только перебили трассу какую-то газовую между Бердянском и Мариуполем — газа нет сейчас. То есть, благо, есть вода и электричество. Но если и это отключат, то это капец.



В супермаркетах уже пустеют полки, почти ничего нет.

Они к тому и ведут, чтобы побежали брать гуманитарку, чтобы снять, как людям ее раздают. Но у нас люди сознательные. Может, сознательные, пока сытые, потому что голод может потом взять верх. Кстати, а тех, кто идет брать гуманитарную помощт от России тут народ максимально не уважает. Если таких видят на улице, то убеждают вернуть или просто-напросто кромсают ее.

Но очередь за ней уже огромная. Говорят «вот, нам жрать нечего». Ну да, супермаркеты пустые и говорят, что скоро уже закроются, но дело в том, что нет необходимости пока ее брать — по городу больше 20 пунктов, где раздают еду, даже горячее можно покушать. И там люди помогают друг другу, чем могут. Даже тем, кто с Мариуполя приехал: им дают покушать и думают, куда расселять.



Пока так, то я считаю такие методы нормальными. Хотя город ведь находится в блокаде — сейчас ни выехать, ни въехать. Пытались знакомые поехать в Запорожье — нифига, блок-посты стоят на выезде из города. А к нам не проезжают ни цистерны с топливом, ни фуры с едой или нашей гуманитаркой.



Единственное, что нас спасает — это села. Там люди перемещаются туда-сюда и возят нам еду: кто свою, кто готовит — и продают на базаре мясо, яйца. Проблема в том, что торгуют они за наличные, которых у нас почти не осталось. Да, можно снимать в «Сильпо» на кассе, но там очередь нужно день отстоять как минимум.



Есть ли доступ к украинским СМИ? Как дела со связью?



Они захватили «Азовскую волну», вливают пропаганду. У нас были некоторое время перебои со связью и не работал ни один сотовый оператор. Информацию не было откуда брать, кроме радио. И было непонятно, что происходит. Но, слава богу, восстановили все и мы теперь видим, что происходит.



Каналов украинских тоже нет. Ну, я пользуюсь интернетом.



Как ты думаешь, почему удалось так быстро захватить город?



Да, россияне как-то быстро зашли. У нас тут и ВСУ не было, наверное, пошли на Мариуполь. Да и тероборона не была сформирована — все как-то быстро случилось. Были только волонтеры и то, что они?



Какое настроение у тебя и окружения?



Со сколькими я общался знакомыми — никто не хочет в Россию. Если они тут останутся, то люди готовы за копейки все продать, чтобы потом отсюда свалить — тут не будет будущего, в Бердянске под Россией. Если мы еще кое-как можем при Украине, то в России это «конечная».



Так не хотим этого, но уже морально падаем духом и приходит ощущение, что их не прогонят.