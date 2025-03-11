Один погибший и трое раненых в результате российских обстрелов на Донетчине за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 10 марта, убила двух гражданских в Покровске Донецкой области. Также известно о трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 10 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Покровске», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения в Покровске и Константиновке.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3095 человек, пострадали — 6782 человека. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что утром 11 марта, приблизительно в 04:00, город Константиновка Донецкой области был обстрелян российскими войсками.