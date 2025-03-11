Ночью россияне дважды обстреляли Славянск

Славянск прошлой ночью дважды подвергся российским ударам. Фото: местные паблики

Российские оккупационные войска в ночь на 11 марта дважды обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

«Армия РФ ночью дважды обстреляла Славянск», — написал начальник ГВА в Фейсбуке.

По его данным, военные РФ атаковали город с помощью БПЛА.

Взрывы раздались на окраине города и в промзоне.

Погибших и раненых в результате российской атаки нет, отметил Вадим Лях.

Ранее сообщалось, что 11 марта в результате утренней атаки на Константиновку получили ранения четыре человека.