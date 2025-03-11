Ночью россияне дважды обстреляли Славянск

Российские оккупационные войска в ночь на 11 марта дважды обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сегодня сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
«Армия РФ ночью дважды обстреляла Славянск», — написал начальник ГВА в Фейсбуке.
По его данным, военные РФ атаковали город с помощью БПЛА.
Взрывы раздались на окраине города и в промзоне.
Погибших и раненых в результате российской атаки нет, отметил Вадим Лях.
Ранее сообщалось, что 11 марта в результате утренней атаки на Константиновку получили ранения четыре человека.
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