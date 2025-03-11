Оккупированный Иловайск частично обесточен

Во временно захваченном Россией Иловайске Донецкой области приостановлена работа пяти котельных. Почти весь город остался без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «ГУП «ДНР» «Донбастеплоэнерго».



В ведомстве пишут, что работа котельных приостановлена временно.



«Подача теплоносителя не осуществляется на 65 жилых домов, 3 школы, 2 детсада, 1 больницу и 21 прочей категории потребителей», — говорится в сообщении.



Котельные заработают после проведения ремонтных работ.



Ранее мы писали, что за двое суток специалисты ДТЭК «Донецкие электросети» восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах Донецкой области.