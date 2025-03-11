Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупированный Иловайск частично обесточен

11 марта 2025, 12:57

Оккупированный Иловайск частично обесточен

Во временно захваченном Россией Иловайске Донецкой области приостановлена работа пяти котельных. Почти весь город остался без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «ГУП «ДНР» «Донбастеплоэнерго».

В ведомстве пишут, что работа котельных приостановлена временно.

«Подача теплоносителя не осуществляется на 65 жилых домов, 3 школы, 2 детсада, 1 больницу и 21 прочей категории потребителей», — говорится в сообщении.

Котельные заработают после проведения ремонтных работ. 

Ранее мы писали, что за двое суток специалисты ДТЭК «Донецкие электросети» восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах Донецкой области. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Иловайск Донецкая область
Прочее
Электроэнергия Свет

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
08:50
Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске
23:00
Главное за день: Ситуация в Курской области. Прогнозы накануне встречи в Саудовской Аравии
17:52
При обстреле оккупированной Горловки ранены двое гражданских
13:00
Россия открывает новый «вуз» для подготовки оккупантов на ВОТ
10:40
Командование 70 МСП РФ скрывает жалобы военных в Запорожской области
22:00
Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
23:00
Главное за день: Массовый удар по энергетике. Оккупанты арестовывают жителей Луганщины
18:32
В Луганске оккупанты заключили местную жительницу в колонию на 10 лет
16:43
На Луганщине оккупанты будут судить 21-летнего парня: его обвиняют в «шпионаже для спецслужб Украины»
15:12
К длительным срокам приговорили солдат РФ, которые зарезали и взорвали девушку в оккупированном Луганске
10:50
В Бердянске оккупанты сожгли архивы с реестрами собственности
10:44
В захваченном Луганске при детонации дрона пострадали гражданские
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
15:35
Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ
15:15
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
все новости
14:56
Украина нанесла удары по стратегическим объектам российских оккупантов
14:17
Ночью россияне дважды обстреляли Славянск
13:53
Пограничники отправили российскую лодку на дно метким ударом
13:46
Четыре человека ранены в Константиновке после утренней атаки россиян
13:08
Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Северск: есть жертва и пострадавшие
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
12:49
Атаку беспилотников на Москву в СНБО Украины назвали «сигналом Путину»
12:15
Беспилотник ударил по нефтебазе в Серпухове Московской области
12:08
В Краматорском районе при пожаре погиб мужчина
11:57
В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США
11:40
Почти 30 раз россияне атаковали Донетчину за сутки: десятки поврежденных домов и зданий
10:55
Госдепартамент официально сообщил о встрече делегаций Украины и США
10:30
Атака дронов в Краматорске: зафиксировано пять попаданий, под удар попала городская инфраструктура
10:30
В Госдуме РФ предложили ответить «Орешником» на атаки дронов по Москве
09:58
В сети появились фото пожаров после ночной атаки на Краматорск
09:52
Один погибший и трое раненых в результате российских обстрелов на Донетчине за сутки
09:15
В России заявили о самой масштабной атаке БПЛА с начала войны
08:50
Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске
08:30
Утром Константиновка попала под российский обстрел: сообщают о значительных разрушениях
08:26
Украина сбила «Искандер-М» и 79 дронов Shahed за ночь
все новости
ВИДЕО
Пограничники атаковали дроном российскую лодку. Фото: кадр из видео Пограничники отправили российскую лодку на дно метким ударом
11 марта, 13:53
Дрон атаковал нефтебазу в Московской области РФ. Фото: ASTRA Беспилотник ударил по нефтебазе в Серпухове Московской области
11 марта, 12:15
Начались переговоры в Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США
11 марта, 11:57
Последствия массированной атаки беспилотников на Подмосковье. Фото: ASTRA В России заявили о самой масштабной атаке БПЛА с начала войны
11 марта, 09:15
ВСУ уничтожили десят техники россиян. Фото: скриншот ВСУ с помощью дронов уничтожили танки, БМП и 2 оккупантов на Харьковщине
10 марта, 21:58
Удары по российской пехоте на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска ночью уничтожили скопления российской пехоты на Краматорском направлении
10 марта, 21:28

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор