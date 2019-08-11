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ОБСЕ зафиксировала повреждения действующей школы на Луганщине. 12 раз с начала года

11 августа 2019, 13:10

ОБСЕ зафиксировала повреждения действующей школы на Луганщине. 12 раз с начала года

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели свежие повреждения здания функционирующей школы в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке). Об этом сообщается в отчете миссии.

«Команда СММ видела 2 пробоины в двух западных окнах, одно из которых находится на первом этаже, а другое — на последнем. Наблюдатели также заметили царапины на обоях и пробоину в бетонной стене напротив первого окна, а также пробоину в бетонной стене и царапину на деревянной дверной раме напротив второго окна», - говорится в отчете.

По оценке миссии, все повреждения были свежими и образовались от попадания двух срикошетивших пуль в результате огня из стрелкового оружия.

В ОБСЕ отмечают, что ближайшие позиции вооруженных формирований находятся примерно в 700 м к северу от школы.

Уже в двенадцатый раз с начала года миссия сообщает о повреждении здания этой школы.

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