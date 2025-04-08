В Воздушных силах сообщили о количестве сбитых беспилотников россиян за прошедшую ночь

Россия с 19:00 7 апреля атаковала Украину 46 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Об этом сегодня сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ведомства, по состоянию на 8 часов утра 8 апреля подтверждено сбитие 9 ударных беспилотников на севере, востоке и в центре страны.

Отмечается, что 31 российский беспилотник-имитатор локационно потерян без негативных последствий.

В результате атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области, заявили в Воздушных силах.