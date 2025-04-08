Рейнджеры ССО разбили позиции россиян и взяли пленного

Танк ВСУ бьет по дому с оккупантами. Фото: кадр из видео

Рейнджеры 4-го полка Сил специальных операций ВСУ провели успешную спецоперацию по зачистке одного из населённых пунктов и пополнили обменный фонд, взяв в плен российского военного. Об этом сообщает пресс-центр Командования ССО.



Операция проводилась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательно скоординированного планирования на всех уровнях.



На первом этапе бойцы при поддержке танка атаковали позиции оккупантов в разрушенном здании. Экипаж танка нанёс выстрел с близкого расстояния, что вынудило одного из российских военных сдаться.

Бойцы ССО берут в плен оккупанта

В результате зачистки были также уничтожены силы противника и захвачена вражеская документация.

Проверка документов у ликвидированных захватчиков

Напомним, Силы обороны Украины отбросили противника у поселка Шевченко Покровской громады Донецкой области.