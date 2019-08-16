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Гиркин заявил, что власти России не выдадут его трибуналу в Гааге

16 августа 2019, 13:49

Гиркин заявил, что власти России не выдадут его трибуналу в Гааге

Бывший «министр обороны» при группировке «ДНР» и полевой командир боевиков россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) сомневается, что окажется перед Гаагским трибуналом, так как в этом не заинтересованы власти Россси.

«Во-первых, я сам не собираюсь сдаваться. Ни в коем случае. Во-вторых, полагаю, что власти Российской Федерации на данный момент не заинтересованы в подобном развитии событий», — сказал он в интервью «Московсому комсомольцу».

При этом он допускает, что ситуация может измениться, когда к власти придут другие силы.

«Но до этого еще надо дожить. Очень многие хотели бы, чтобы я скорее замолчал навсегда, нежели попал на какие-то допросы. Тем не менее исключать тот вариант, о котором вы сказали, безусловно, нельзя. Такая угроза существует», — добавил Гиркин.

При этом боевик заявил, что он категорически откажется сотрудничать со следствием.

Также Гиркин отказался комментировать информацию о  своей причастности к сбитию малайзийского «Боинга» в 2014 году под Донецком.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»).

Украина передала Нидерландам уголовные дела против Гиркина и еще троих подозреваемых в крушении «Боинга».

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