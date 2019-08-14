Украина передала Нидерландам уголовные дела против Гиркина и еще троих подозреваемых в крушении МН17

Украина передала Нидерландам материалы уголовного производства в отношении бывшего «министра обороны» группировки «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) и еще троих боевиков, подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на ответ СБУ.



«22.07.2019 материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года», — сказано в ответе на запрос издания.



При в этом СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.



СБУ подчеркивает, что, согласно соглашению о создании международной следственной группы, никакая информация не может быть обнародована в прессе без согласия других сторон соглашения.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»).