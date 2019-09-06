Рябошапка уволил прокурора Луганской и еще 7 областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей, сообщает пресс-служба ГПУ.



Уточняется, что уволены с должностей прокуроры Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Тернопольской областей.



Прокурором Луганской области был Владимир Янко.

4 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.



Также генпрокурор уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.