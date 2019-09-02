Новый генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Приказом об увольнении Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.



Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры и должность главного военного прокурора. Вместо ГПУ он предлагает создать Офис генерального прокурора.





