Глава МИД Украины не видит интереса России в проведении «нормандской» встречи

Россия не заинтересована в проведении встречи лидеров «нормандской четверки» и ищет все новые и новые поводы ее отстрочить. Такое мнение высказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече, она откладывается все дальше и дальше», — отметил Пристайко. Он добавил, что лидеры Украины, Германии и Франции готовы, предлагается новый набор дат.



Отвечая на вопрос, чтобы хотела услышать украинская сторона от России, если такая встреча все же состоится, Пристайко сказал: «Мы хотели бы услышать, что война закончилась, что готовы забрать войска, освободить территорию Донбасса от наемников, от тех, кого нельзя амнистировать, чтобы мы могли провести нормальные местные выборы».



Глава МИД Украины отметил, что не представляет, что хотел бы услышать президент РФ Путин. «Но могу представить, что он хотел бы продолжения ситуации, которая его устраивает. Те 1,5-2 миллиарда [долларов], которые он тратит, чтобы держать нас привязанными к себе <...> - это его устраивает», — подчеркнул Пристайко.



Говоря о Франции и Германии, министр выразил мнение, что лидеры этих стран заботятся о том, чтобы «побыстрее закончить и возобновить business as usual».



«Если мы найдем среди этих разных подходов какую-то среднюю точку, где мы можем встретиться нашими интересами, — это будет лучшее, что мы можем вытащить от встречи людей, которые возглавляют четыре государства», — резюмировал Пристайко.