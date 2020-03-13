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С 17 марта в Украине полностью закроют авиасообщение

13 марта 2020, 20:08

С 17 марта в Украине полностью закроют авиасообщение

С 17 марта Украина на две недели полностью закроет пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

«17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограниченно. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну», — отметил он.

По словам Разумкова, с 17 числа граждане, которые находятся за границей, смогут возвращаться в страну только с помощью сухопутного транспорта.

«Говоря об авиатранспорте, к сожалению, мы не сможем формировать борты исключительно из граждан Украины», — пояснил он.

Сегодня, 13 марта, власти Украины решили закрыть границу страны для иностранцев, ограничение вступит в силу через 48 часов.

В Украине были установлены три человека, которые заразились коронавирусом. Сегодня одна из них — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.

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