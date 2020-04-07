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«ДНР» заявила о шестом заболевшем коронавирусом

07 апреля 2020, 17:35

«ДНР» заявила о шестом заболевшем коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» зафиксирован шестой случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Заболевший — 28-летний мужчина, прибыл 31 марта из Москвы через подконтрольной группировке КПВВ «Успенка».

Утверждается, что после приезда находился на самоизоляции дома, обратился за медицинской помощью 4 апреля, после чего сразу же был госпитализирован в инфекционное отделение.

Отмечается, что заболевший находится на стационарном лечении, состояние удовлетворительное. Все лица, с кем контактировал пациент, также находятся на самоизоляции.

Группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.

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