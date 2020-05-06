В Славянске коммунальные службы в канун Дня победы покрасили «Мемориал Славы», который находится в парке «Шелковичный».



При этом был изменен цвет знамени, на фоне которого стоит советский солдат. Ранее оно было белого цвета, теперь — медного, что напоминает Знамя победы Красной армии.



По словам мэра Славянска Вадима Ляха, смена цвета обусловлена тем, что белый флаг символизирует капитуляцию.



«Почти 10 лет назад » дизайнер" допустил ошибку , которую сегодня решили исправить. Вспоминаю слова ушедшего из жизни Матвиенко Василия Афанасьевича: "Вадим Михайлович! Наш солдат сдается?"» — написал Лях в Facebook.





«Мемориал Славы» был установлен в 1973 году. Снимки тех лет в открытом доступе найти не удалось.



Но, например, в 2011 году памятник был полностью светло-серого цвета.

А на фотографии 2016 года солдат на монументе уже золотого цвета, а знамя — серого.

В этом году в Славянске День памяти и примирения 8 мая и День победы 9 мая будут проходить без скопления людей и массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса.



Представители власти посетят ветеранов по местам их проживания в индивидуальном порядке. Непосредственно участников боевых действий, по данным мэрии, в городе 44, а тех, кто к ним приравнивается, около 200.