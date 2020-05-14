«ЛНР» подтвердила 308 случаев коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории было зарегистрировано 308 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Отмечается, что было выписано 53 человека. Информацию о летальных случаях в «минздраве» не сообщили.



«ЛНР» не заявляла о новых заболевших коронавирусом с 11 мая, когда было зафиксировано 275 случаев болезни. Сообщалось об одном умершем пациенте. Также было объявлено о смерти врача в Первомайске, у которого выявили коронавирус.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.