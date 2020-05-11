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Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории

11 мая 2020, 14:20

Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории

Число заболевших коронавирусом на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области достигло 275 человек. Об этом сообщает местный телеканал «Луганск 24» со ссылкой на «главного санитарного врача ЛНР» Дмитрия Докашенко.

В последний раз «ЛНР» сообщала о количестве заболевших 8 мая. Тогда группировка признала 232 случая инфицирования коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом, в формировании не называют точное количество летальных случаев. Сообщалось об одном умершем пациенте. Также было объявлено о смерти врача в Первомайске, у корого выявили коронавирус.

Кроме этого, «ЛНР» закрыла поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Сколько именно в поликлинике выявлено случае COVID-19 не уточняется.

Ранее сообщалось, что на большей части подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 13 мая отменят некоторые ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусом. Однако, отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на Свердловск (Должанск), Перевальск, Алчевск, Первомайск. В этих городах сохранится ранее введенный строгий режим самоизоляции жителей. Кроме того, с 23:00 12 мая на территории поселка Фрунзе Славяносербского района, введут строгий режим самоизоляции жителей.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

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