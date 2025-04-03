На оккупированной Донетчине будут устанавливать базовые станции на крышах многоэтажек для улучшения мобильной связи

В руководстве группировки «ДНР» считают, что установка базовых станций на крышах высотных домов ускорит улучшение мобильной связи в городах оккупированной части Донецкой области.

Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщил «министр» цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи группировки «ДНР» Денис Курашов.

«Что касается базовых станций, нам нужно активное содействие по возможности их размещения на многоквартирных домах. На высотном доме поставить базовую станцию намного быстрее и проще, чем построить опору, получить разрешение на земельный участок, подвести электричество. По всей стране уже давным-давно базовые станции ставят на крышах, чтобы обеспечить более плотное покрытие», — сказал Курашов.

Он добавил, что для установки станции необходимо положительное решение управляющей компании или собрания жильцов.

«Если решение поддержали, то компания устанавливает базовую станцию, а потом платит жильцам или управляющей компании за потребленную электроэнергию и за размещение. У управляющей компании появляются небольшие, но необходимые средства, которые могут направить на содержание или ремонты дома. Удобно? Безусловно», — заключил «министр».

Справка: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставляет данных о негативном влиянии и опасности нахождения вблизи станций мобильной связи. Однако нет и убедительных доказательств того, что такое излучение безопасно для здоровья человека. Исследователи не исключают потенциальных рисков, которые могут нести станции сотовой связи в будущем. Для минимизации рисков вблизи источников электромагнитного излучения обязательно устройство санитарно-защитных зон и участков ограничения застройки.