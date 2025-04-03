Оккупанты в Запорожской области бросают раненых без эвакуации — АТЕШ

Российское командование отказывается эвакуировать раненых солдат в Запорожской области. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ» со ссылкой на своего агента среди военнослужащих 70-го мотострелкового полка ВС РФ.



По его данным, оккупанты всё чаще используют тактику малых групп без задействования техники. В случае ранения бойцов никто не эвакуирует — их оставляют «на удачу».



Ранее командование хотя бы на словах обещало эвакуацию, но теперь прямо заявляет, что не будет рисковать техникой ради нескольких солдат. Это подорвало моральный дух российских военнослужащих, и многие пытаются избежать участия в боях или перевестись в другие подразделения.

Напомним, по данным агентов «АТЕШ» из Скадовска, 16 марта Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по расположению российских военных в детском лагере «Орлятко».