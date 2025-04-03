Рухнувший в России стратегический бомбардировщик оставил без света сотни домов

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ. Фото: Википедия

Упавший 2 апреля в Иркутской области РФ сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3 задел линию электропередач и оставил без света 210 домов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и три социально-значимых объекта.

«На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление», — сообщил Кобзев.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Буреть. Подписчики издания ASTRA отмечают, что самолет, предположительно, зацепил ЛЭП, идущую на подстанцию «Буреть», которая находится в примерно пяти километрах от авиабазы «Белая».

Ранее сообщалось, что вечером 2 апреля российские войска потеряли один дальний бомбардировщик Ту-22М3 — он упал в Иркутской области, один летчик погиб.

В августе 2024 года в Иркутской области также рухнул Ту-22М3. Тогда один из членов экипажа четырехместного самолета погиб.