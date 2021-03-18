Обновлено. В посольстве США в Украине убеждены, что телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится «без никаких предпосылок», сказал «Европейской правде» пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп.



Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского вскоре произойдет. Об этом заявил бывший специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер во время онлайн-включения, организованного Американо-украинском деловым советом, передает «Укринформ».



«Администрация [президента США Джо Байдена] имеет такое намерение – провести этот телефонный разговор», – сказал дипломат.



При этом он выразил уверенность, что разговор глав государств «состоится вскоре».



Волкер уточнил, что, по его информации, вопрос заключается в том, чтобы внести этот звонок в график Байдена. «И я думаю, что они хотят видеть, что есть понимание между двумя сторонами о том, что стоит в повестке дня», – добавил Волкер.



По его мнению, то, что Байден и Зеленский до сих пор не беседовали, не обязательно должно означать негативные тенденции. «Я не думаю, что это какой-то сигнал для Украины, но, так или иначе, есть к чему стремиться», – отметил он.



В этом контексте Волкер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «имели прекрасный разговор» по телефону в начале работы нынешней администрации. Кроме того, поддержка Украины со стороны США продолжается и даже усиливается.