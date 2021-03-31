Украинская делегация в ТКГ: Россия отказалась поддержать предложение о режиме тишины

Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе не поддержали предложение представителей украинской делегации и ОБСЕ о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ.



«Заседание началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих. Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик», — говорится в сообщении.



Отмечается, что Халит Чевик также предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военных.



Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



В ОБСЕ рассказали, что с 27 июля прошлого года и до настоящего момента наблюдатели зафиксировали почти 14 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 839 взрывов, 1 656 пролетевших неопределенных боеприпасов, 167 вспышек дульного пламени, 71 осветительную ракету, а также не менее 7 056 очередей и выстрелов.