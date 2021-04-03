На заседании Совета нацбезопасности и обороны 2 апреля ввели санкции против 11 российских организаций. Среди них, в том числе, и российское госагентство «Россотрудничество».



Об этом со ссылкой на источники в СНБО пишет Liga.net.



Санкции против «Россотрудничества» ввели тогда же, когда и ограничения против «топ-10 контрабандистов», о которых рассказал президент Владимир Зеленский.



В то же время глава «Россотрудничества» Евгений Примаков сказал «РИА Новости», что агентство пока не получало от властей Украины официальных сообщений о санкциях. Но убежден, что «украинцы делают все возможное, чтобы запретить читать стихи Шевченко».



Также добавляет, что если речь будет идти о закрытии представительства организации в Киеве, то он обсудит этот вопрос с МИД РФ.



«Россотрудничество» – федеральный орган исполнительной власти России для оказания госуслуг и управления госимуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений РФ с иностранными государствами. В Украине действует филиал Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве. Ранее в филиале назвали Тараса Шевченко «русско-украинским» поэтом, чем были возмущены в МИД и СНБО Украины.



Названия других компаний, попавших под санкции, пока не известны. Санкционный список должен быть опубликован уже после того, как его подпишет президент.