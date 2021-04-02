Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются «лидерами» в этой отрасли, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

«Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды», – отметил Зеленский.



Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.



Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов, убытки государства из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен. Из них более 100 миллиардов гривен – вследствие неэффективной работы таможни. Как следствие, десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины отстранены от работы, заявил президент.



«А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования», – добавил Зеленский.