Переговоры ТКГ закончились безрезультативно. Стороны не смогли согласовать итоговое заявление

Полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов заявил, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе. Об этом сообщает российский «Интерфакс».



«У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно», — сказал Грызлов.



Алексей Арестович, советник главы украинской делегации в ТКГ, в комментарии интернет-изданию «Страна» сообщил, что заседание началось конструктивно: все стороны признали, что не существует никаких дополнительных условий для возвращения режима полного прекращения огня.



Однако участники переговоров не сошлись во мнении относительно текста совместного заявления сторон. Обсуждение продлилось около шести часов, однако никакого документа по итогу заседания стороны так и не подписали.



В целом, по его словам, конкретных договоренностей достигнуто не было.

Экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы было созвано по инициативу украинской стороны из-за грубых нарушений режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины.