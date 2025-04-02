Трамп всерьез намерен пойти на третий срок — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Дональд Трамп регулярно говорит о своем возможном третьем президентском сроке, а 31 марта и вовсе заявил, что «не шутит» по этому поводу и что «есть методы», позволяющие это сделать, пишет издание Meduza.

Отмечается, что Трамп начал говорить о возможности своего третьего президентского срока еще в середине первого.

В 2018 году на закрытой встрече с политическими спонсорами он хвалил изменения Конституции КНР, которые позволяли председателю Си Цзиньпину оставаться у власти больше двух сроков подряд: «Он теперь пожизненно президент, у него получилось — говорил Трамп. — Может, и нам однажды придется попробовать так сделать».

Издание отмечает, что во время предвыборной гонки 2020-го президент Трамп уже открыто говорил, что после второй победы пойдет и на третий срок. Он подтвердил это и на следующих выборах в 2024 году, заявив, что для него «будет величайшей честью служить не один раз, а два, три и даже четыре».

После победы заявления о третьем сроке приобрели уже системный характер. 27 января 2025-го Трамп сказал, что уже собрал деньги на следующую кампанию, а 30 марта заявил, что его постоянно просят избраться на третий срок, «который будет в каком-то смысле четвертым, потому что выборы в 2020 году были полностью сфальсифицированы».

Никто до конца не может понять, насколько серьезен Трамп. Сам он говорит, что его разговоры про третий срок — это пища «для заголовков fake news». Но, как говорит близкий друг Трампа и министр торговли США Говард Лютник, «люди думают, что он просто болтает, — а он никогда ничего не говорит просто так: за ним всегда стоит команда, которая просчитывает основания и структуру всех его заявлений».

Исследователь президентов США Дуглас Бринкли отмечает, что разговоры о третьем сроке позволяют Трампу избежать статуса «хромой утки», в который попадает любой президент США на втором сроке. Перспектива президентства Трампа до начала 2030-х делает его фигуру более влиятельной, что особенно важно для его попыток консолидировать власть в своих руках.

Хотя Трамп пока что не озвучивал, как именно собирается избираться на третий срок, в американских медиа уже вовсю идут обсуждения такой возможности. И главное препятствие в этом — Двадцать вторая поправка к Конституции США, которая прямо запрещает избираться больше двух раз.