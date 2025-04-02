Российский беспилотник ударил по 16-этажному дому в Харькове: есть раненые, среди них 10-летний мальчик

2 апреля российский БПЛА «Молния» ударил по 16-этажному дому в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В результате атаки пострадали 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.



Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что дрон ударил по восьмому этажу дома.



Пострадавшие в момент удара находились в квартире. У них осколочные ранения.



Позже Терехов уточнил, что количество раненых возросло до четырех человек.

Напомним, что армия РФ увеличивает плотность обстрелов Покровска Донецкой области, по городу бьют авиабомбы, дроны и артиллерия.