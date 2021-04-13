Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

С сегодняшнего дня украинцев начнут прививать вакциной CoronaVac

13 апреля 2021, 10:04

С сегодняшнего дня украинцев начнут прививать вакциной CoronaVac

С сегодняшнего дня, 13 апреля, в Украине начинается вакцинация от коронавирусом препаратом Coronavac производства компании Sinovac Biotech. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины Coronavac производства компании Sinovac. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз», — сказал министр.

Степанов напомнил, что Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины.

«Остальные, 1,7 млн доз, которые осталось получить по этому контракту, будут поставлены в ближайшее время. Мы рассчитываем на поставку в течение апреля-мая этого года», — рассказал он.

Вакцины будут в первую очередь использоваться для маломобильных групп населения, а также людей, которые за ними ухаживают. Также вакцинировать будут педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО.

Еще одна категория — олимпийцы и паралимпийцы, которые готовятся к олимпиаде в Токио; а также правоохранители работники Национальной полиции и ВСУ.

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тысяч доз) из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 Coronavac. Перед передачей в регионы препарат отправили лабораторный контроль.

На сегодня в Украине также проходит вакцинация препаратом AstraZeneca/CoviShield, который прибыл в Украину в конце февраля в количестве 500 тысяч доз.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация Минздрав Вакцина коронавирус CoronaVac
Люди
Максим Степанов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:17
На Донетчине боевики обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
22:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля
20:22
Боевики под видом украинских военных дистанционно заминировали гражданский сектор поселка Зайцево – ОТГ «Север»
09:26
«ЛНР»: Медики за сутки зарегистрировали пять летальных случаев от ковида
00:15
Главные события Донбасса за неделю
21:25
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
14:53
Нидерландские журналисты опубликовали еще одну прослушку боевиков после крушения МН17
12:35
В больнице Снежного отказались рассказать ОБСЕ о пострадавшем «без разрешения от руководства»
12:02
«ДНР»: За сутки коронавирусом заболели 109 человек, 10 — скончались
10:38
«ЛНР»: Число случаев коронавируса превысило четыре тысячи
09:59
Пожар на Донецком мясокомбинате: Огонь уничтожил кровлю четвертого и пятого этажей
22:35
Россия готовит «большую войну»? Украине стоит волноваться? Разбираемся здесь ►
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
все новости
10:28
В Донецкой области выявили 548 больных коронавирусом за сутки
10:04
С сегодняшнего дня украинцев начнут прививать вакциной CoronaVac
09:17
На Донетчине боевики обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
08:46
Боец ВСУ погиб, еще двое ранены сегодня на Донбассе. Штаб говорит, что БПЛА боевиков сбросил гранаты
08:17
Еще 11 680 случаев коронавируса выявили в Украине
23:55
Кулеба: Стоит говорить, какую практическую помощь получит Украина в случае масштабной агрессии РФ
23:18
«Большая семерка» также обратилась к РФ с призывом прекратить провокации на границе с Украиной
22:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 апреля
21:25
Таран в беседе с канадским коллегой: Мир должен не допустить эскалации со стороны РФ
20:48
Всеукраинский совет церквей призвал к миру в связи с обострением на Донбассе и войсками РФ у границ Украины
20:35
В марте число госпитализаций ковид-пациентов стало самым большим за все время пандемии
20:22
Боевики под видом украинских военных дистанционно заминировали гражданский сектор поселка Зайцево – ОТГ «Север»
19:57
С 1 сентября в Украине меняются правила доставки пенсий: Подробности
19:52
Вакцина CoronaVac едет в регионы
19:41
Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО скопление войск на росийско-украинской границе
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция