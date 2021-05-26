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Зарплата в 3-4 раза меньше украинской: Нардеп рассказал о ситуации на заводах в ОРДЛО

26 мая 2021, 19:11

Зарплата в 3-4 раза меньше украинской: Нардеп рассказал о ситуации на заводах в ОРДЛО

Положение на промышленных предприятиях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных укранской власти, постоянно ухудшается, потому Украина должна активнее прикладывать усилия по их реинтеграции. Об этом сказал народный депутат Муса Магомедов в эфире телеканала «Дом».

Он отметил, что следует признать «ползучую» интеграцию неподконтрольных территорий в Россию, которая происходит все семь лет конфликта.

«Неподконтрольные части все больше интегрируются [в РФ] во всех направлениях – это и экономическое, и военное сотрудничество, и то, что сейчас там не гривневая зона, а уже ходят рубли. Это все потихоньку отдаляет наши территории от нас – и для этого Россия делает достаточно много», – констатировал нардеп.

Он добавил, что экономическая блокада, которую в январе 2017 года инициировали экс-нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, привела к «национализации» «Л-ДНР» всех значимых промышленных активов.

Кроме того, по словам Магомедова, медленной интеграции ОРДЛО в Россию способствует выдача российских паспортов, открытые границы с Россией, через которые идет торговля товарами и углем.  

Нардеп считает, что в случае отмены блокады транспортное сообщение можно восстановить достаточно быстро.

«Проблемы с этим не существует, автомобильные дороги работают, железнодорожные пути. Мы в свое время рассматривали состояние перебитых железнодорожных путей между Авдеевкой и Ясиноватой – и даже их можно восстановить в течение максимум месяца», – говорит парламентарий.

По его мнению, технологических проблем по реинтеграции немного. «Учитывая то, в каком состоянии находится экономика на неподконтрольной территории, и какие проблемы там с реализацией того же производимого металла. Или с коксохимами, которые остались на той стороне: еле дышит самый старый Енакиевский коксохимический завод, и, по-моему, одна батарея Горловского завода. По сути, все коксохимические заводы на неподконтрольной территории за год производят столько, сколько производили за месяц в период до российской агрессии», – сказал Магомедов.

Нардеп убежден, что в составе Украины будущее промышленности Донбасса гораздо более перспективно. Потому что украинские меткомбинаты и коксохимические заводы сейчас работают на максимальную мощность, тогда как в ОРДЛО – минимальная загрузка, долги по зарплатам, а зарплата в 3-4 раза меньше, чем на подконтрольной территории Украины.

«Я знаю, что в Макеевке на коксохимическом производстве говорят: "Хотите – приходите работать. Не хотите – не приходите. Мы не знаем, когда мы вам сможем выплатить заработную плату"... Потому что любая продукция с неподконтрольной территории не может быть продана нормально, – так, как мы продаем на экспорт по контрактам. Потому что мутные схемы прикрывают происхождение этого продукта. Зарабатывают на этом все, кроме людей, которые производят. И эти деньги исчезают в неизвестном направлении, оседают в неизвестных карманах, и поэтому там постоянная смена собственников. Я думаю, что существующая ситуация будет только ухудшаться. И нужно прикладывать все усилия для того, чтобы мы [Украина] перешли к реинтеграции – от слов к делу», – резюмировал Муса Магомедов.

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