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Экс-регионал Левченко вернулся в Украину и выиграл иск в ЕСПЧ

03 июня 2021, 19:09

Экс-регионал Левченко вернулся в Украину и выиграл иск в ЕСПЧ

Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко выиграл иск в Европейском суде по правам человека и уже вернулся в Украину. Об этом сообщил его адвокат Олег Курчин.

«Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР [Единый реестр досудебных дел]», — написал Курчин в Facebook.

К своему посту он добавил фотографию с Левченко. Снимок был сделан возле офиса адвоката в Киеве.

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020 года. Предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против экс-нардепа, а также «нарушение разумных сроков».

Николай Левченко находится в розыске в Украине с 2015 года. Долгое время политик жил в России. «Новости Донбасса» попробовали найти информацию о Левченко на сайте МВД Украины в разделе «розыск», однако данных об экс-регионале там больше нет.

В Украине Левченко было заочно объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Сам экс-регионал называл уголовное производство против себя политическим преследованием.

25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила. Суд аргументировал свое решение тем, что  сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.

Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Олег Линник также известен в СМИ, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. 

В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.

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