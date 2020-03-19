Экс-регионал Левченко подал иск против Украины в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск бывшего народного депутата от Партии регионов Николая Левченко, которого в Украине обвиняют в разжигании розни во время событий 2014 года на Донбассе. Об этом сообщает «Закон и бизнес».



Предметом рассмотрения в ЕСПЧ названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против Левченко, а также «нарушение разумных сроков».



Теперь государство Украина должно до мая 2020 году предоставить объяснения и необходимые документы.

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Николай Левченко находится в розыске в Украине с 2015 года, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Сам экс-регионал считает уголовное производство против него политическим преследованием.



25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила. Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.



Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Олег Линник также известен в СМИ, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.



В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.