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«ЛНР» тоже ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог

06 июля 2021, 20:49

«ЛНР» тоже ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог

Группировка «ЛНР» ввела уголовную ответственность за умышленное блокирование дорог, мостов и жд-сообщений на подконтрольной ей территории. Ранее аналогичный «закон» приняла группировка «ДНР».

Речь идет о наказании за блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан.

В группировке вслед за «ДНР» утверждают, что таким образом хотят обеспечить бесперебойную работу экстренных служб. О том, распространяются ли изменения в «уголовном кодексе» на случаи перекрытия дорог во время акций протеста, формирование не уточняет.

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