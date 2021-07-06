«ЛНР» тоже ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог

Группировка «ЛНР» ввела уголовную ответственность за умышленное блокирование дорог, мостов и жд-сообщений на подконтрольной ей территории. Ранее аналогичный «закон» приняла группировка «ДНР».



Речь идет о наказании за блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан.



В группировке вслед за «ДНР» утверждают, что таким образом хотят обеспечить бесперебойную работу экстренных служб. О том, распространяются ли изменения в «уголовном кодексе» на случаи перекрытия дорог во время акций протеста, формирование не уточняет.