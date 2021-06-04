«ДНР» ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог и улиц

Группировка «ДНР» ввела уголовную ответственность за «умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры». Соответствующий «закон» принял сегодня «народный совет ДНР», сообщается на его сайте.



Автор «законопроекта» Наталья Полянская сообщила, что вносимые изменения в «уголовный кодекс ДНР» предусматривают «случаи умышленного блокирования объектов транспортной инфраструктуры, а также воспрепятствования движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц».



По ее словам, речь идет о об «обеспечении работы экстренных служб, скорой помощи, полиции, МЧС и других».