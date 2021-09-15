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Кабмин представил проект госбюджета на 2022 год

15 сентября 2021, 15:17

Кабмин представил проект госбюджета на 2022 год

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Основные параметры озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

«Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистичный, это бюджет модернизации страны, восстановления экономики и возобновления инвестиций в людей, их здоровье, образование, развитие», — отметил Шмыгаль.

По его словам, ключевые приоритеты остались неизменными. Это медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

«Ключевые макроэкономические параметры — уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение госдолга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП — около 4% — как результат наших реформ», — перечислил глава Кабмина.

Медицинская отрасль получит 193 млрд грн, что на 31 млрд грн больше, чем в этом году. В частности, предусматривается минимальная зарплата врача на уровне 20 тыс. грн, а средняя зарплата врача превысит 22,5 тыс. грн.

На образование предлагается выделить 190 млрд грн, что на 21 млрд грн больше, чем в этом году. Учтено повышение зарплат, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий студентов вузов и учреждений профтехобразования.

Бюджет Пенсионного фонда составит 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше плана этого года.

«Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта, это дополнительные 28,2 млрд грн, доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн, перерасчет пенсий чернобыльцам — плюс 2,5 млрд грн, продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты [для людей от 70 до 75 лет]», — сказал премьер-министр.

На украинскую армию и оборону направят 5,95% от ВВП, будет увеличено денежное обеспечение военных на 7,7 млрд грн, а также выделяются рекордные, по словам Шмыгаля, средства на программу развития вооружения и военной техники. Кроме того, 5,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем участников АТО/ООС со статусом внутренне перемещенных лиц.

Расходы на строительство дорог снова превысят 120 млрд грн, также будет продолжаться строительсво мостов, аэропортов и других объектов инфраструктуры.

Будут продолжены программы поддержки предпринимателей, агросектора и кредитования бизнеса и т.д.

Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, прогноз инфляции (декабрь к декабрю) — 6,2%, средний курс гривны к доллару — 28,6-28,7 грн/доллар.

В бюджете указано, что номинальный ВВП Украины составит 5 368,7 млрд грн, среднемесячная зарплата — 15 258 грн, уровень безработицы — 8,5%.

Доходы госбюджета в 2022 году запланированы на уровне 1 277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд грн больше, чем в 2021 году. Расходы увеличатся на 103,1 млрд грн до 1 465,7 млрд грн. Дефицит госбюджета планируется на уровне 188 млрд грн.

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