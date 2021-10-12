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«ЛНР» усилила карантин. Закроют рестораны, клубы, спортзалы, школьники уйдут на каникулы

12 октября 2021, 19:40

«ЛНР» усилила карантин. Закроют рестораны, клубы, спортзалы, школьники уйдут на каникулы

Группировка «ЛНР» из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом ужесточила карантинные ограничения. Они вступят в силу с 13 октября, сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР» объявила с 13 до 22 октября досрочные осенние каникулы в школах, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы.  

Также с 13 октября «ЧСПК» приостановила проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Запрещается и посещение фитнес-центров, тренажерных залов, спортзалов, бассейнов, стадионов и т.д. Запрещаются также массовые культурные и развлекательные мероприятия, посещение учреждений культуры, а также ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров и проч.

Кроме того, с 13 октября и «до особого распоряжения» приостанавливается работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и адресной доставки заказов. Открытыми останутся только столовые, буфеты, кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

«ЧСПК» также предписала временно приостановить торжественную регистрацию браков и изменить порядок приема нотариусами, которые должны принимать теперь не более пяти человек ежедневно во время общего приема граждан. При этом в первую очередь будут принимать обратившихся за удостоверением завещания.

Также «ЧСПК» запретила личные приемы в «госорганах», организациях, учреждениях и на предприятиях, обязала проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте и рекомендовала перевести сотрудников на удаленный режим работы. В помещениях с большим количеством людей обязали использовать рециркуляторы для очистки воздуха.

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