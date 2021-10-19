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Минздрав: Пока не получится ездить по Украине со справкой о выздоровлении от ковида

19 октября 2021, 21:30

Минздрав: Пока не получится ездить по Украине со справкой о выздоровлении от ковида

В четверг, 21 октября, в Украине вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок, которые были введены в связи со стремительным распространением коронавируса.

В министерстве здравоохранения уточнили, какие справки или COVID-сертификаты помогут свободно ездить между регионами страны.

На данный момент COVID-сертификат, выдаваемый на основании выздоровления, хоть и предусмотрен в приложении «Дія», однако сейчас находится только на этапе тестирования. Потому он не может быть основанием для проезда.  

«Получение бумажной справки (о том, что человек переболел коронавирусом, – ред.) пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дії", когда он станет доступным», – говорится в сообщении МОЗа.

Также уточняется, что в данный момент не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

«Людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять для межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации», – подчеркивают в Минздраве.

Там отмечают, что граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами, а после вакцинации – использовать цифровой сертификат в приложении «Дія».

Подходит как «желтый» внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и «зеленый» внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Ранее министерство здравоохранения опубликовало список документов, которые потребуются для переездов или перелетов между областями.

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