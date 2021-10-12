Новые правила в транспорте: Документы для разных зон карантина с 21 октября

С 21 октября в Украине вступают в силу новые правила перевозки пассажиров между регионами. Министерство здравоохранения опубликовало список документов, которые потребуются для переездов или перелетов между областями.
Для передвижения в пределах регионов «желтой» зоны карантина потребуется один из следующих документов:
Для проезда в регион с «красным» уровнем эпидемической опасности потребуется один из таких документов:
Кроме того, в любой карантинной зоне водители, пассажиры, за исключением детей до 12 лет, и члены экипажа должны быть в защитных масках.
В Минздраве добавили, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.
«Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. А именно: автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам», — подчеркнули в министерстве здравоохранения.
При этом уточняется, что ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.