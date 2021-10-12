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Новые правила в транспорте: Документы для разных зон карантина с 21 октября

12 октября 2021, 18:31

Новые правила в транспорте: Документы для разных зон карантина с 21 октября

С 21 октября в Украине вступают в силу новые правила перевозки пассажиров между регионами. Министерство здравоохранения опубликовало список документов, которые потребуются для переездов или перелетов между областями.

Для передвижения в пределах регионов «желтой» зоны карантина потребуется один из следующих документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы двудозной вакцины;
  • международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины;
  • отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Для проезда в регион с «красным» уровнем эпидемической опасности потребуется один из таких документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
  • международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 двумя дозами двудозной вакцины;
  • отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

Кроме того, в любой карантинной зоне водители, пассажиры, за исключением детей до 12 лет, и члены экипажа должны быть в защитных масках.

В Минздраве добавили, что новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

«Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. А именно: автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам», — подчеркнули в министерстве здравоохранения.

При этом уточняется, что ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

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