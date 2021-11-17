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Правительство выделило дополнительное финансирование на жилье для переселенцев

17 ноября 2021, 14:15

Правительство выделило дополнительное финансирование на жилье для переселенцев

Кабмин выделил дополнительные средства на жилищные программы для переселенцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

«Еще более сотни внутренне перемещенных лиц смогут получить новые дома. Кабинет министров поддержал решение о выделении на эти нужды дополнительных 13 миллионов гривен», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство утвердило дополнительную субвенцию для местных бюджетов в размере 283 миллиона гривен.

«Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц, получивших ранения и инвалидность при защите нашего государства», — уточнил премьер-министр.

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