Правительство выделило дополнительное финансирование на жилье для переселенцев

Кабмин выделил дополнительные средства на жилищные программы для переселенцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.



«Еще более сотни внутренне перемещенных лиц смогут получить новые дома. Кабинет министров поддержал решение о выделении на эти нужды дополнительных 13 миллионов гривен», — отметил Шмыгаль.



Кроме того, правительство утвердило дополнительную субвенцию для местных бюджетов в размере 283 миллиона гривен.



«Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц, получивших ранения и инвалидность при защите нашего государства», — уточнил премьер-министр.