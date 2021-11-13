Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Госмолодежьжилье озвучили, сколько переселенцев стоят в очереди на участие в жилищных программах

13 ноября 2021, 21:36

В Госмолодежьжилье озвучили, сколько переселенцев стоят в очереди на участие в жилищных программах

За четыре года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству смог обеспечить жильем более 1200 семей переселенцев. Об этом сообщил глава правления фонда Сергей Комнатный.

Он отметил, что по всем программам начиная с 2017 года по настоящее время Госмолодежьжилье обеспечило крышей над головой 4 332 семьи, из них 1 281 — это семьи внутренне перемещенных лиц.

«Почему показатель именно такой, а не в разы больше? Ведь Фонд может и готов работать больше, лучше, эффективнее. Но остается нерешенной главная проблема, ответ на которую следует искать в других кабинетах, — недофинансирование жилищных программ из государственного бюджета», — пояснил Комнатный.

По его словам, потребность в жилье остается большой. В частности, очередь на участие в программе «Доступное жилье» превышает 19,5 тыс. семей, молодежного кредитования — почти 9 тыс. человек, кредитования участников АТО/ООС и ВПЛ под 3% — более 13,7 тыс. человек, кредитования ВПЛ за счет средств Правительства Германии через банк KfW — более 21 тыс семей.

«Также препятствует более массовому участию перемещенных лиц в жилищных программах низкая заинтересованность органов местного самоуправления в разработке и реализации программ для ВПЛ и нереализованные рекомендации Резолюции ПАСЕ 2198 от 2018 года», — добавил глава правления Госмолодежьжилья.

Читайте также:

Жилье для переселенцев: Что в Донецкой области уже сделано 

Еще по теме

Прочее
жилье для переселенцев
Организации
Госмолодежьжилье

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
12:52
«ЛНР» заявила о новых случаях коронавируса: 92 пациента, 14 смертей
12:40
В неподконтрольном Моспино пятеро детей едва не погибли из-за угарного газа
10:25
На неподконтрольной Донетчине снова 1,5 тысячи заболевших ковидом за сутки
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
19:35
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
19:02
Умер от ножевых ранений: Денисова сообщила подробности смерти пленного в колонии «ДНР»
18:37
Россия укрепляет ударную военную группировку в ОРДЛО — правозащитники
16:32
В «ДНР» подтвердили передачу шахтоуправления «Донбасс» в управление ДМЗ Андреева
15:39
В колонии «ДНР» в Макеевке умер один из незаконно удерживаемых пленных
15:04
СБУ опубликовала показания «главного палача» донецкой тюрьмы «Изоляция»
12:25
«ДНР»: Почти 900 заболевших ковидом, еще 77 человек умерли
11:32
В Еленовке под Донецком взорвался котел в школе
09:19
«ЛНР» заявила о 19 смертях от COVID-19, еще 101 человек заболел
все новости
22:55
В Bellingcat анонсировали публикацию результатов расследования по «Вагнергейту»
22:31
Эксперимент над собой: В Минздраве рассказали, какие вакцины от COVID-19 нельзя смешивать
21:58
Заместительницу главы «администрации» Луганска при «ЛНР» объявили в розыск
21:45
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
21:36
В Госмолодежьжилье озвучили, сколько переселенцев стоят в очереди на участие в жилищных программах
20:59
В Меловом хозяин аптеки продавал фальшивые результаты COVID-тестов пересекающим границу
20:28
Не допустить оккупации Азовского моря: Резников поручил ускорить строительство базы ВМС в Бердянске
19:30
На Донбассе ранен украинский военный
18:56
В «ДНР» рассказали о состоянии отравившихся газом детей
18:19
В Кремле снова пригрозили Украине из-за закона о переходном периоде
17:42
Боевики на Донбассе снова использовали беспилотник для атаки на позиции ВСУ
17:30
Жилье для переселенцев: Что в Донецкой области уже сделано
17:27
В Мариуполе вакцинированным от COVID-19 ветеранам будут выдавать продуктовые наборы
16:35
Через «Станицу Луганскую» на этой неделе прошли 4 тысячи человек
15:53
В Луганской области – более 300 новых случаев ковида
все новости
ВИДЕО
Задержание палача «Изоляции» и война дронов. Донбасс сегодня ►
13 ноября, 21:45
Опрос из Донецка: Встреча Зеленского и Путина, привлечение США к переговорам по Донбассу
12 ноября, 19:35
Особняк Медведчука – на ремонте: «Схемы» показали чертежи с шубохранилищем и церковью
11 ноября, 22:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция