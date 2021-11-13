В Госмолодежьжилье озвучили, сколько переселенцев стоят в очереди на участие в жилищных программах

За четыре года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству смог обеспечить жильем более 1200 семей переселенцев. Об этом сообщил глава правления фонда Сергей Комнатный.



Он отметил, что по всем программам начиная с 2017 года по настоящее время Госмолодежьжилье обеспечило крышей над головой 4 332 семьи, из них 1 281 — это семьи внутренне перемещенных лиц.



«Почему показатель именно такой, а не в разы больше? Ведь Фонд может и готов работать больше, лучше, эффективнее. Но остается нерешенной главная проблема, ответ на которую следует искать в других кабинетах, — недофинансирование жилищных программ из государственного бюджета», — пояснил Комнатный.



По его словам, потребность в жилье остается большой. В частности, очередь на участие в программе «Доступное жилье» превышает 19,5 тыс. семей, молодежного кредитования — почти 9 тыс. человек, кредитования участников АТО/ООС и ВПЛ под 3% — более 13,7 тыс. человек, кредитования ВПЛ за счет средств Правительства Германии через банк KfW — более 21 тыс семей.



«Также препятствует более массовому участию перемещенных лиц в жилищных программах низкая заинтересованность органов местного самоуправления в разработке и реализации программ для ВПЛ и нереализованные рекомендации Резолюции ПАСЕ 2198 от 2018 года», — добавил глава правления Госмолодежьжилья.